Imprese: Leonardo contribuisce a innovazione Sardinia Radio Telescope in Sardegna

- Leonardo, attraverso la sua controllata Vitrociset, si è aggiudicata due gare per il potenziamento dell’infrastruttura del Sardinia Radio Telescope gestito dall’Osservatorio astronomico di Cagliari dell’Istituto nazionale di astrofisica. Stando al relativo comunicato stampa, a seguito di un finanziamento assegnato all’Inaf dal ministero dell’Università e Ricerca per il miglioramento delle capacità scientifiche dell’Srt e della sua infrastruttura, Vitrociset si occuperà dell’integrazione dei sistemi elettromeccanici al servizio dei ricevitori sull’Srt e fornirà di un sistema metrologico avanzato. Tale potenziamento, spiega la società, consentirà di integrare e validare la nuova strumentazione scientifica, predisporre l’infrastruttura per gli sviluppi tecnologici e scientifici, razionalizzare le attività di manutenzione e gestire e migliorare l'affidabilità: i nuovi sviluppi permetteranno di ottenere una diminuzione del downtime del telescopio, aumentandone così la produzione scientifica. (segue) (Com)