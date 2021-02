Verbania: galleria di Omegna, il 28 aprile il via ai lavori per la riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per la riapertura della galleria di Omegna (Vco) inizieranno il 28 aprile e per quel giorno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi torneranno nuovamente sul territorio per dare il via personalmente al cantiere. Durata prevista 10 mesi con l’obiettivo di ultimare i lavori per febbraio 2022. E' quanto emerso oggi nella prima riunione della Conferenza di Servizi convocata al Forum di Omegna. Presenti il sindaco Paolo Marchioni, il presidente e vicepresidente della Provincia Arturo Lincio e Rino Porini, insieme al responsabile della Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta di Anas Angelo Gemelli. Con loro anche il consigliere regionale del territorio Alberto Preioni e l’eurodeputato Alessandro Panza. "Questa è una galleria chiusa da tre anni e se non facciamo così dandoci delle tempistiche brevi e certe passeranno altri tre anni e saremo ancora qui a capire di chi sono le responsabilità - sottolinea il presidente Cirio -. Io penso che si debba lavorare in un altro modo, innanzitutto mettendoci la faccia. Questa è una delle grandi opere ferme del Piemonte. Forse una volta da Torino infrastrutture come questa venivano percepite piccole perché lontane, ma per chi vive la quotidianità e il turismo di questo territorio sono fondamentali. Per questo ho voluto che si insediasse qui ad Omegna la Conferenza di Servizi. Ci eravamo dati con un tempismo perfetto la data di oggi per avere il progetto e Anas ha rispettato l’impegno. Il nostro obiettivo è di risolvere entro un anno da quando come Regione abbiamo preso in carico il problema questa situazione, che rappresenta da anni una ferita aperta per il territorio". (segue) (Rpi)