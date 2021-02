Campania: Apetino (Fim Cisl), Gigafactory è altra occasione persa per miopia Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investire nel Mezzogiorno è un impegno che sottoscrivono da sempre governi e partiti nazionali e regionali, nelle loro campagne elettorali ma che puntualmente disattendono nel momento in cui c'è da lavorare seriamente e impegnarsi fattivamente per difendere il tessuto industriale nella nostra Regione. Ennesima beffa in ordine di tempo è quella relativa alla Italvolt, società fondata da Lars Carlstrom appositamente per realizzare la prima Gigafactory in Italia. Un impianto dedicato alla produzione e stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici". Così in una nota il segretario generale Fim Cisl Campania Raffaele Apetino che ha denunciato: "Un investimento dalla portata di circa 4 miliardi di euro da qui al 2024 che si stima darà lavoro ad oltre 4mila lavoratori e lavoratrici diretti più un indotto di piccole e medio-aziende che potrebbe creare un'occupazione di circa 13mila nuovi posti di lavoro. Il nuovo impianto con la propria produzione punterà a rispondere in maniera puntuale alla crescente domanda di batterie in Europa, in gran parte proveniente dall'industria automotive, ma anche dal settore aerospazio e ferroviario che entro il 2030 aumenterà a livello globale di 17 volte fino a circa 3.600 gigawatt, dietro solo alla Cina". (segue) (Ren)