Campania: Apetino (Fim Cisl), Gigafactory è altra occasione persa per miopia Regione (3)

- Apetino ha dunque affermato: "Purtroppo, la visione miope e il silenzio generale da parte del presidente della Regione Campania sul futuro dell'industria metalmeccanica è disarmante, ed anche i proclami e le rivendicazioni sul 30 per cento di decontribuzione sui nuovi assunti servono a poco quando la giunta regionale a partire dal presidente De Luca non sta mettendo in campo nessuna azione strutturale in grado di arginare la desertificazione industriale e occupazionale in Campania a partire dalla vertenza Whirpool di Napoli". Infine il segretario generale ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Come Fim Cisl insieme alla Cisl Campania abbiamo da tempo avanzato richiesta di incontro con l'Assessorato alle attività produttive e del Lavoro per aprire un confronto su quali iniziative possiamo mettere in campo per difendere e rilanciare l'industria metalmeccanica anche in virtù dell'arrivo dei fondi europei dettati dal recovery fund.È necessario agire subito se vogliamo salvare la nostra industria metalmeccanica e soprattutto mettere al riparo il futuro di migliaia di lavoratori e lavoratrici già profondamente colpiti dalla pandemia del Covid-19 in una regione dove ogni posto di lavoro è un presidio di legalità". (Ren)