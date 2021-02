Campania: Gaudiano (M5s), ripristinare funzionalità tribunale Sala Consilina (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Garantire la giustizia e la tutela dei cittadini contro fenomeni di corruzione, racket e traffici illegali. Per tale motivo è indispensabile che il tribunale di Sala Consilina riprenda le sue funzioni. Il decreto legislativo, emanato il 7 agosto 2012, ha disposto una 'razionalizzazione' ed un generale ridisegno della presenza dei tribunali sul territorio giurisdizionale italiano". Lo ha affermato in una nota il senatore M5s Felicia Gaudiano: "Un decreto legislativo orientato ai principi del New Public Management e della riduzione della spesa, che ha compromesso la funzionalità di sedi giudiziarie essenziali a garantire uno Stato di diritto. Per quanto concerne il tribunale di Sala Consilina da quando è stato soppresso (in seguito all'entrata in vigore di tale decreto legislativo) ed accorpato al tribunale di Lagonegro, nel territorio dove veniva esercitato il suo bacino di giurisdizione si è registrato, come confermano i diversi esposti della direzione distrettuale antimafia, un dilagare di fenomeni penalmente perseguibili dal codice penale con diversi anni di reclusione". (segue) (Ren)