Campania: Gaudiano (M5s), ripristinare funzionalità tribunale Sala Consilina (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parlamentare del Movimento Cinque Stelle ha aggiunto: "Proprio per questo ho depositato una interrogazione indirizzata alla ministra della giustizia Marta Cartabia per chiederle una complessiva riforma della geografia giudiziaria, ma in primis di ripristinare la funzionalità del tribunale di Sala Consilina, date le circostanze. Anche perché non si possono ingolfare di ulteriori faldoni un tribunale che già è sotto organico". Gaudiano ha concluso: "Nell'ex sfera geografica di competenza del Tribunale di Sala Consilina si stanno consumando gli insaziabili appetiti di clan camorristici che operano nell'agro nocerino ed addirittura nel casertano, che sfruttano il terreno lasciato fertile dalla mancanza di un presidio giudiziario che emetta sentenze di condanna ed assicuri alla giustizia tutti coloro che commettono illeciti sul territorio". (Ren)