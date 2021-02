Turismo: D’Amario, confronto ampio con Garavaglia, condivisa agenda lavori per prossimo futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un secondo tema - ha proseguito l’assessore della regione Abruzzo - ha riguardato le grandi opportunità legate al Recovery fund lavorando su interventi strutturali per innovazione e digitale per migliorare l’offerta turistica italiana. Terzo tema su cui abbiamo richiamato l’attenzione del ministro è quello dei vincoli legati alle direttive Bolkestein. Si tratta di una questione trasversale su cui il nuovo ministero del turismo può svolgere un ruolo chiave, di regia, per individuare rapidamente soluzioni che sono quanto mai urgenti per l’economia di molte zone balneari. Inoltre - ha proseguito il coordinatore della commissione Turismo e Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni - abbiamo condiviso con il ministro un’agenda dei lavori del prossimo futuro. Un calendario intenso che passa per diverse fasi. Ne elenco alcune: un piano di investimenti a fondo perduto affinché siano ammodernate delle nostre strutture ricettive; iniziative per facilitare l’accesso al credito; agevolazioni fiscali; sviluppo digitale con una piattaforma digitale per la governance turistica della ‘destinazione Italia’, attraverso un Dms (Destination management system); qualità dell’informazione statistica con la creazione di un database delle strutture ricettive; un piano di promozione turistica dell’immagine Italia nel mondo; investimenti specifici per puntare di più su turismo sostenibilità e mobilità lenta; impegno nell’Unione Europea per la costituzione di un Fondo europeo speciale per il turismo; armonizzazione di standard di gestione dei servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica, garantendo standard ma valorizzando le peculiarità regionali; aggiornamento della normativa e della regolamentazione turistica con un Testo unico generale". (Com)