Campania: Grant nomina rappresentati provinciali della Lega a Napoli e Salerno (2)

- Grant ha aggiunto: "Sono certo che Tina Donnarumma, Francesco Pinto ed Attilio Pierro sapranno interpretare al meglio lo spirito della Lega a tutela dei nostri territori, delle nostre famiglie, delle nostre imprese e dei nostri militanti, che hanno reso possibile la crescita del partito in Campania in questi anni. Adesso si continuerà a lavorare pancia a terra con i tanti sindaci dei nostri comuni che guardano alla Lega come un punto di riferimento nel nuovo governo Draghi. Ringrazio il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano e il segretario dei giovani della Lega Campania Nicholas Esposito per il lavoro svolto nel loro precedente incarico, e gli anticipo l'in bocca al lupo per i nuovi incarichi, che andranno a ricoprire a breve nel coordinamento regionale. La Lega in Campania continua a crescere, forte e sana. Siamo pronti alle prossime sfide al fianco del segretario federale Matteo Salvini". (Ren)