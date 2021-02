© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà lunedì prossimo dalle ore 11 alle ore 15,30. L'annuncio in una nota dell'ente. Tra gli altri temi all'ordine del giorno ci saranno il rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2019 e l'approvazione dello schema di rendiconto consolidato con il consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019.(Ren)