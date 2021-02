Lavoro: Camilli (Unindustria), bene rinnovo contratto metalmeccanici per economia Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici rappresenta una buona notizia per l'economia del Lazio. Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, in una intervista al "Messaggero". "L'economia di questa regione viene considerata come prevalentemente . Il settore metalmeccanico impiega oltre 100 mila dipendenti che lavorano in più di quattromila aziende. La sottoscrizione del nuovo contratto è molto positiva, anche perché in Italia fa un po' da guida per gli altri contratti. Si è instaurato un clima molto costruttivo e collaborativo tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil", aggiunge Camilli. Innanzitutto cambia "la risposta economica, che a regime è di 112 euro. Inoltre l' accordo è innovativo su diversi temi, come la riforma dell'inquadramento, fermo da 50 anni. Si è fatto un passo avanti molto forte, perché si parla non solo di cosa si fa ma di come si fa e come si può fare meglio, inserendo i criteri di professionalità, competenza, capacità di lavorare in team". Per i giovani "c'è la valorizzazione dei percorsi Its: corsi di formazione specialistici post diploma, in strettissima collaborazione con aziende che li promuovono e le docenze. Si tratta di un'attività formativa molto importante, come ha sottolineato anche il presidente Draghi, purtroppo utilizzata molto poco in Italia". Unindustria punta sull'istituzione di un Politecnico. "Siamo assolutamente convinti sia importante, soprattutto in aree di sviluppo come chimico farmaceutico, sostenibilità e let. Qui è necessaria una formazione ad altissimo livello di laurea e post lauream, che faccia da attrattore per giovani e per gli investimenti delle imprese", conclude Camilli. (Rer)