Napoli: operazione interforze contro roghi rifiuti, multe per 22mila euro

- Effettuata ieri nella zona di Agnano, Parco degli Astroni, ai piedi della tangenziale di Napoli, una operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. L'annuncio in una nota della Prefettura di Napoli. A seguito di analisti territoriali della polizia metropolitana di Napoli destinate al contrasto ai reati ambientali, sono entrati in azione 16 equipaggi dell’esercito e della polizia metropolitana, per un totale di 42 unità interforze, nelle località e nei siti appositamente individuati quali sede di sversamento illecito di rifiuti, controllando 14 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 11 sequestrate, 30 persone identificate, di cui 23 denunciate per diversi illeciti ambientali e 05 sanzionate, 50 veicoli controllati, 20 veicoli sequestrati, un veicolo sanzionato, circa 12mila mq di aree sequestrate, circa 1000 mc di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati, sanzioni amministrative di circa 22mila euro.(Ren)