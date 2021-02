Fisco: Stellato, rottamazione, senza condono tombale 115.000 aziende in default (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellato muove il suo ragionamento tra analisi e soluzioni. "Bisogna procedere pertanto, con una riforma che preveda la semplificazione delle procedure di accesso alle rateazioni del debito tributario, introducendo, con l'ausilio degli ordini professionali preposti, degli indici di meritevolezza tributaria e sottoponendo all'amministrazione una sorta di piano attestato che certifichi la capacità di solvenza del contribuente. Ad oggi, alla luce dell'emergenza pandemica, occorre sospendere altresì, con effetto immediato, le rate di concordati e transazioni fiscali già omologati, in particolare delle partite Iva con codice Ateco provvisoriamente sospeso per impossibilità di apertura disposta da Dpcm. Altra conseguenza della sospensione delle suddette attività, in regime di transazione fiscale o concordato omologato, è la necessita di prorogare le previsioni assunte nei piani attestati di risanamento che sono oggetto di apposita asseverazione professionale, sottoposta a sua volta, a omologa del tribunale. Ritengo assurdo che gli effetti pandemici non debbano e non possano essere oggetto di una riqualificazione dei piani nel tempo". (Ren)