Covid: Fondazione Gimbe, per Sardegna parametri ok, ma vaccinazioni in ritardo

- Curva di contagio in continuo miglioramento ma la vaccinazione della popolazione procede a rilento. Lo "raccontano" gli aggiornamenti settimanali della Fondazione Gimbe che monitora settimanalmente l'andamento dell'epidemia e delle vaccinazioni in tutta Italia. Nell'Isola dal 17 al 23 febbraio si sono registrati 812 i casi positivi su 100 mila testati (nel precedente aggiornamento erano 858), l'incremento in percentuale dei casi (1,2 per cento) è in calo ed è il secondo più basso in Italia. Diminuisce nettamente anche il numero di posti letto occupati negli ospedali: in terapia intensiva sono stabili al 12 per cento, mentre calano dal 19 al 15 per cento nei reparti ordinari. Peggiora invece il numero delle persone sottoposte a test: secondo il report sono 725 per 100 mila abitanti. (Rsc)