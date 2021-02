Napoli: tenta di corrompere finanzieri che gli scoprono merce contraffatta, arrestato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli articoli sequestrati anche "Dsquared", Blauer", "Timberland", "Alexander McQueen", "Versace", "Gucci", "Adidas" contraffatto, scarpe senza marchio dello stesso modello di quelle con il logo contraffatto; negli stessi locali scoperto anche il vero e proprio “laboratorio del falso”, utilizzato per la produzione illecita delle scarpe. Durante le operazioni di controllo il titolare del negozio, nel chiaro tentativo di corrompere i finanzieri, ha infilato 850 euro in contanti nella tasca della giacca di uno dei due esclamando: “Prendi questi soldi e non sequestrare niente, andate via e prendetevi un caffè”. Le Fiamme Gialle partenopee hanno proceduto all’immediato arresto per istigazione alla corruzione dell’imprenditore, denunciato anche per contraffazione e ricettazione, nonché al sequestro di oltre 140.000 tra etichette e scarpe sprovviste di qualsiasi certificato di conformità. (Ren)