Sardegna: flash mob operatori settore matrimoni a Cagliari, nessun aiuto per nostre imprese

- Nessun tipo di aiuto nell'arco di quest'ultimo anno, nonostante la gravissima crisi che lo ha colpito. Per questo il settore legato ai matrimoni scenderà in piazza il prossimo 26 febbraio a Cagliari per una manifestazione che coinvolgerà gli operatori del ramo. L'iniziativa è di Confesercenti Cagliari e dell'Associazione "Insieme per il Wedding". La manifestazione pacifica prevede la partecipazione di massimo 50 persone che saranno tutte distanziate tra loro secondo la normativa legata alla sicurezza per l'emergenza sanitaria e non sarà svolto alcun corteo. La giornata si concluderà con la consegna al prefetto di un documento nel quale sono riportate tutte le richieste di un settore che ha subito la crisi in modo devastante, considerando che da oltre un anno non si svolge alcuna cerimonia legata in particolare ai matrimoni. L'appuntamento è dalle 10 alle 12 in piazza del Carmine. (Rsc)