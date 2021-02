Campania: Apetino (Fim Cisl), Gigafactory è altra occasione persa per miopia Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apetino ha aggiunto: "La nuova frontiera della trasformazione tecnologica verso l'elettrico che il regolatore europeo ha fissato al 2025 per il settore automotive, è un passaggio cruciale per l'industria metalmeccanica in Campania, che se non affrontata in modo controllato rischia di travolgere la nostra regione generando una emorragia di posti lavoro". E quindi: "La Campania attraverso la presenza industriale di Stellantis (ex Fca) a Pomigliano, Napoli e Pratola Serra (Av) occupa circa 8000 dipendenti diretti ed oltre 15000 dell'indotto, un settore quello dell'automotive che incide per oltre il 4 per cento del Pil della regione. L'area industriale in Campania a partire da Pomigliano d'Arco non solo è collegata all'autostrada ma è ben collegata con l'aeroporto e il porto di Napoli e Salerno. Un elemento non di poco conto visto che il litio viene estratto in Africa e pertanto avrebbe offerto un indubbio vantaggio anche dal punto di vista logistico. Ci sono poi gli spazi, le infrastrutture e l'Università di Ingegneria della Federico II che sono stati pilastri importanti per far nascere un grande polo delle batterie in Campania". (segue) (Ren)