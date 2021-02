Campania: Grant nomina rappresentati provinciali della Lega a Napoli e Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario regionale della Lega Salvini Premier in Campania l'onorevole Valentino Grant ha annunciato in una nota le nuove nomine nel coordinamento regionale. La guida della provincia di Salerno viene affidata al consigliere regionale Attilio Pierro. La provincia di Napoli viene invece divisa in due aree: Napoli Nord, affidata a Francesco Pinto, già sindaco di Pollena Trocchia e Napoli Sud, affidata a Tina Donnarumma, consigliera del Comune di Castellammare di Stabia. Si completa quindi il quadro di nomine nella provincia di Napoli con il capoluogo campano affidato al consigliere regionale Severino Nappi già nei mesi scorsi. Il segretario Grant ha spiegato: "Auguro buon lavoro ed un sincero in bocca al lupo ai neo coordinatori della Lega in provincia di Napoli e di Salerno". (segue) (Ren)