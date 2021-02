© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamani l'area interessata dal crollo di una parte dell'edificio che si trova all'incrocio fra piazza Cavour e via Stella è stata consegnata alla ditta che si occuperà, entro un mese, della rimozione delle macerie, della messa in sicurezza della parte dell' immobile pericolante e degli interventi di messa in sicurezza della chiesa adiacente". Lo ha annunciato in una nota il Comune di Napoli.(Ren)