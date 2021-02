Droga: Vuolo (Lega), blitz a Salerno, complimenti ad agenti del questore Ficarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia più sincera gratitudine al Questore di Salerno, Maurizio Ficarra, e a tutti gli uomini e le donne in servizio presso la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Salerno e il Nucleo Investigativo Centrale del Corpo della Polizia Penitenziaria per la brillante operazione che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga in provincia di Salerno". Così l'europarlamentare Id/Lega, Lucia Vuolo, commenta la maxi operazione antidroga che ha portato all'esecuzione di 47 misure cautelari, con l'accusa di traffico di stupefacenti ed estorsione. (Ren)