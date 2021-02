Campania: Ciarambino (M5s), stop affidamenti diretti e nomine fiduciarie sui rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una regione già martoriata da decenni, dove chi la governa dovrebbe lavorare notte e giorno per restituirci aria pulita e terra bonificata, suscitano sdegno gli ultimi sviluppi dell'indagine su Sma Campania, la più importante società regionale in tema di smaltimento rifiuti. Un'inchiesta tesa a far luce su un sistema, scoperchiato tre anni fa da un'inchiesta giornalistica di Fanpage, che vedrebbe apparati dello Stato, camorra, imprenditori e amministratori pubblici complici dell'ennesimo drammatico scempio ambientale e che coinvolge, paradossalmente, l'allora presidente della Commissione regionale d'inchiesta che avrebbe dovuto controllare l'operato proprio di quella società nel mirino dei magistrati". Lo ha affermato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)