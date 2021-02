Turismo: D’Amario, confronto ampio con Garavaglia, condivisa agenda lavori per prossimo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto "ampio ed approfondito che ha sancito un metodo di lavoro fondato sulla concertazione fra lo Stato e le Regioni per rilanciare il turismo nel nostro Paese", così Daniele D’Amario ha commentato l’incontro che oggi la commissione Turismo e Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni ha avuto con il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. "C’è la consapevolezza che occorra un gioco di squadra per risollevare un settore che più di altri ha pagato un prezzo alto alla crisi dovuta alla pandemia e rispetto al quale occorre un’azione rapida sul piano dei ristori. Così come c’è la certezza che proprio l’industria turistica sia quella che più di altri comparti può dare un contributo a rialzare il livello del nostro Pil. Il primo tema che abbiamo affrontato - ha spiegato D’Amario - è la necessità di ricostruire in tempi rapidissimi una governance del sistema turistico, considerando anche l’ipotesi di una cabina di regia per un confronto permanente". (segue) (Com)