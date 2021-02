Milleproroghe: Pezzopane (Pd), soddisfatta di importanti risultati per Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto Milleproroghe sono stati ottenuti importanti risultati per l'Abruzzo. Sono soddisfatta". Così la deputata del Pd Stefania Pezzopane commenta l'approvazione alla Camera del decreto Milleproroghe, che ora passa al Senato. "Viene prorogata al 30 settembre 2021 - scrive Pezzopane in una nota- la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. Inoltre, viene stabilito che, in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi dall'Aquila, il termine per la presentazione della domanda di contributo slitta al 30 settembre 2022". (segue) (Com)