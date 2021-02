Milleproroghe: Pezzopane (Pd), soddisfatta di importanti risultati per Abruzzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre alle proroghe - sottolinea Pezzopane - rilevante è anche il capitolo delle risorse. Nel decreto si prevede di incrementare di 180 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici nel doppio cratere. Oltre a questi importanti traguardi raggiunti - conclude la parlamentare abruzzese del Pd - è stato accolto un odg a mia firma che impegna il governo ad inserire in prossimi provvedimenti la proroga dei mutui ed altre misure per gli enti locali del cratere, la proroga del credito d'imposta e di 'Resto al sud' per le aree terremotate. Esprimo dunque la mia soddisfazione per questo provvedimento a testimonianza dell'incessante il lavoro per dare le giuste risposte a territori che stanno vivendo una doppia emergenza: ricostruzione post terremoto e pandemia". (Com)