Verbania: galleria di Omegna, il 28 aprile il via ai lavori per la riapertura (2)

- I lavori verranno assegnati, nelle prossime ore, alla ditta individuata da Anas nell’ambito degli accordi quadro già contrattualizzati. Valore complessivo del cantiere 5,8 milioni di euro (una cifra inferiore rispetto ai 7,5 milioni ipotizzati inizialmente), risorse che rientrano nei fondi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le strade che Anas prenderà in carico a partire dal 15 aprile. Per febbraio 2022 quindi la galleria potrà riaprire in una prima fase a senso unico alternato con fasce di percorrenza prestabilite (ad esempio mattino in un senso e pomeriggio nell’altro). Per quanto riguarda invece il viadotto in uscita dalla galleria, danneggiato dall’alluvione dello scorso ottobre, è stato definito un cronoprogramma che prevede entro l’inizio dell’estate il progetto definitivo per l’intervento, che sarà finanziato con risorse anche in questo caso di Anas. "Ringraziamo Anas per la rapidità e la serietà con cui ha preso in carico questa situazione - sottolinea l’assessore Gabusi -. È una testimonianza dell’attenzione e della comprensione di quanto sia un problema sentito per il territorio. In un Paese come l’Italia per convocare questo incontro ci sarebbero voluti dei mesi e invece la Conferenza di Servizi si è riunita a poco più di due settimane dalla nostra venuta sul territorio per affrontare il problema, mettendo sul tavolo concretamente la sua soluzione". "In appena due mesi, vale a dire dalla prima visita a Omegna del presidente Alberto Cirio al prossimo 28 aprile, quando Anas avvierà i lavori per la riapertura della Galleria Verta, abbiamo avuto una accelerazione incredibile - commenta il sindaco di Omegna Marchioni -. Per questo atto di grande pragmatismo ringrazio il presidente Alberto Cirio, l’assessore Marco Gabusi e il consigliere regionale Alberto Preioni, ed esprimo piena soddisfazione per il Comune di Omegna che rappresento". (Rpi)