Napoli: sabato al via il ciclo “Meet me focus on confronti online con Alessandra Clemente”

- Si terrà sabato, online, dalle ore 10.30 il primo incontro del ciclo “Meet me focus on confronti online con Alessandra Clemente”. L’appuntamento verterà sul Piano strategico metropolitano e sul Recovery plan che interesseranno la città di Napoli. Il Piano Strategico della Città metropolitana di Napoli è un documento di programmazione condiviso con 92 comuni e con oltre 50 stakeholder che ha sancito la visione d'insieme dello sviluppo dell'area metropolitana. Il piano è costruito su 6 assi strategici (1.a Cultura come sviluppo; 2.a Scuole presidio di legalità e integrazione; 3.a Autostrade digitali; 1.b Consumo di suolo zero; 2.b Città vivibili; 3.b Città sicure) e ha previsto progetti per un totale di circa 976mila euro. All’incontro parteciperanno Alessandra Clemente, candidato sindaco per la Città di Napoli, Domenico Marrazzo, vicesindaco della Città metropolitana, Elena Coccia, consigliere metropolitano con delega allo Sviluppo tramite la cultura e beni confiscati, Salvatore Pace, consigliere metropolitano con delega all'Ossigeno bene comune e Polizia metropolitana, Raffaele Cacciapuoti, consigliere metropolitano con delega alle strade, Elpidio Capasso, consigliere metropolitano, Enrico Panini, capo della segreteria politica del sindaco metropolitano, e Sandro Fucito, Presidente del consiglio comunale di Napoli. Gli interventi saranno moderati dal giornalista Marco Esposito. Il secondo incontro si terrà sabato 13 Marzo alle ore 10.30, per un approfondimento con a tema l'utilizzo delle risorse del Recovery Plan per la città di Napoli. Si confronteranno con Alessandra Clemente Amedeo Manzo, amministratore unico Napoli holding, Remo Minopoli, presidente della Mostra d'oltremare, Anna Riccardi, presidente della Fondazione famiglia di Maria, Federica Brancaccio, presidente di Federcostruttori, Antonio Izzo, presidente di Federalberghi, Andrea Annunziata, presidente dell'Autorità portuale del Mar Tirreno centrale, Francesco Floro Flores, commissario straordinario di governo per Bagnoli. Modererà il dibattito Enzo Agliardi, giornalista. (Ren)