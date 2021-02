Sardegna: report Dia, rischio infiltrazioni mafiose nell'Isola causa crisi innescata da emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica innescata dall'emergenza Covid può favorire il rischio di ingerenze criminali nei settori produttivi della Sardegna. L'allarme arriva da report semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. "Nei primi sei mesi del 2020 - si legge nel documento - il numero dei reati commessi con l'aggravante del metodo mafioso è il doppio rispetto all'anno precedente". In crescita, in modo particolare, sono i casi di riciclaggio, di reimpiego di denaro e di corruzione che toccano anche l'Isola. "Le caratteristiche tipiche del territorio e l'isolamento geografico dell'isola hanno, sino ad oggi, ostacolato il radicamento delle organizzazioni di tipo mafioso", si legge nel report enl quale si evidenzia anche come la delinquenza sarda, pur lontana dal modus operandi delle mafie, con queste "non disdegna alleanze e accordi funzionali ad un reciproco vantaggio". (segue) (Rsc)