Napoli: Nappi (Lega), bene controlli ma servono misure concrete, smantellare campi rom

- "Bene l'operazione condotta dal gruppo interforze a Scampia contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali e commerciali. Ma la questione va affrontata con misure di sistema e radicali, non affidandosi al generoso sforzo delle forze dell'ordine". Così il consigliere regionale campano della Lega e coordinatore della città metropolitana di Napoli Severino Nappi, che prosegue: "Bisogna smantellare i campi rom. È necessario garantire la sicurezza dei cittadini. Occorre investire sulla bonifica dei suoli. Servono screening e interventi per la tutela della salute delle persone. Da troppi anni assistiamo invece all'immobilismo del governo regionale e dell'amministrazione comunale che le rende complici del degrado. La nuova guida della città costruirà un asse col governo nazionale e con tutti quelli che hanno a cuore il nostro territorio per voltare pagina e restituire dignità ai napoletani e ai campani", conclude. (Ren)