Toscana: Vannini, cresce impegno per i cittadini

- Il consiglio regionale della Toscana ha reso noto che questa mattina si è svolto all’ospedale Santa Maria alle Scotte un meeting tra Sandro Vannini, accompagnato dal funzionario Vittorio Gasparrini, e il direttore generale Antonio Barretta. Tra i temi al centro del colloquio, l’attività della difesa civica in sanità e i possibili sviluppi per migliorare ulteriormente la gestione del contenzioso che già l’azienda gestisce attraverso l’Urp e la commissione mista conciliativa, e il percorso dei reclami tecnico-professionali che sono gestiti dal difensore in sede di riesame. Questa materia sarà oggetto di un prossimo workshop organizzato nell’azienda senese in cui verrà illustrata e discussa l’esperienza del difensore civico, che in questo campo si avvale anche della consulenza dell’Uoc Medicina Legale dell’Aou Senese per reclami relativi ad altre aziende sanitarie, e quella degli ordini professionali, delle altre aziende sanitarie e il contributo delle associazioni di tutela. Da questo confronto potranno nascere anche proposte ed idee per migliorare ulteriormente la risposta ai reclami dei cittadini.(Ren)