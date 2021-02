Piemonte: Regione, 11 milioni per ristrutturazioni di case di montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Giunta e assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte, Fabio Carosso, ha dichiarato oggi in Commissione Urbanistica (presidente Mauro Fava) che sui capitoli di bilancio dell'Urbanistica interessati dal maxiemendamento i risparmi sono stati realizzati per le mancate spese di rappresentanza, convegni e seminari (in particolare in materia di paesaggio) che non si sono potuti svolgere in presenza a causa della pandemia e che sono stati sostituiti da webinar online. Le spese in conto capitale sono in linea con gli impegni degli scorsi anni. In particolare è stato sottolineato l'esito del bando per i contributi ai Comuni per il rilancio dell’edilizia e l’abbattimento degli oneri di costruzione. Per il bando, che si è chiuso il 30 novembre, sono state presentate 289 domande per un importo di circa 4 milioni per le imprese e 1.198 domande da persone fisiche per circa 5.5 milioni. Gli 11 milioni di euro rimanenti (sui 26 inizialmente stanziati) saranno utilizzati per un nuovo bando a sostegno della ristrutturazione di case in montagna per incentivare le famiglie a ripopolare i paesi delle Terre Alte. E' intervenuto il consigliere Carlo Riva Vercellotti (Fi). Al termine la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza al disegno di legge del bilancio di previsione 2021-2023 (Rpi)