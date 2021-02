Milleproroghe: Pezzopane (Pd), soddisfatta di importanti risultati per Abruzzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pezzopane ricorda anche "che sono diverse le misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017, a cominciare dall'esenzione per le attività produttive per l'anno 2021 dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate." Oltre a numerose altre proroghe proroghe, Pezzopane ricorda anche che sono state "prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia relative a immobili inagibili in seguito agli eventi sismici e che è stata estesa agli anni 2021 e 2022 la possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee)". (segue) (Com)