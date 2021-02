Imprese: Leonardo contribuisce a innovazione Sardinia Radio Telescope in Sardegna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra Inaf e Vitrociset inizia nel 2015, con il ripristino funzionale del sistema di superficie attiva dello specchio primario dell’Srt e prosegue oggi con alcune ulteriori attività a supporto del programma Eusst (European space surveillance and tracking) di monitoraggio dei detriti spaziali. Grazie ai sistemi installati in Sardegna dal 2017, che operano con l’antenna Inaf della stazione di Medicina (Bologna), l’Italia è tra i primi Paesi al mondo per le capacità di tracciamento e monitoraggio, specialmente in occasione dei rientri di oggetti in atmosfera, potenzialmente pericolosi per la popolazione. Leonardo conferma le sue capacità a supporto della sorveglianza dello spazio per garantire la sicurezza degli asset e delle operazioni in orbita, grazie alle tecnologie e competenze diversificate e altamente complementari presenti nel Gruppo, al servizio delle istituzioni, degli operatori e di tutti i cittadini. (Com)