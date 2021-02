Campania: dissesto idrogeologico, da Interno 1 mln per Giffoni Sei Casali (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ammonta a un milione e cinquanta mila euro il contributo richiesto ed ottenuto dal Comune di Giffoni Sei Casali ed erogato dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno che consentirà di procedere alla messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico". L'annuncio in una nota dell'ente salernitano: "Nei dettagli, la prima opera che ha beneficiato del contributo è la strada comunale di Ripa Orsata che ha ottenuto un finanziamento pari a 400 mila euro. L'arteria viaria, oggi percorribile solo a piedi, verrà allargata e messa in sicurezza per circa un chilometro e duecento metri. L'altra opera ad essere finanziata da parte del Viminale, riguarda la messa in sicurezza dello smottamento lungo il versante a monte del Casale di Prepezzano, e più precisamente in località Ripa. In questo caso l'investimento ottenuto dal Comune di Giffoni Sei Casali ammonta a 650 mila euro". (Ren)