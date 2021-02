Campania: Ciarambino (M5s), stop affidamenti diretti e nomine fiduciarie sui rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Dobbiamo porre fine al sistema di nomine di natura fiduciaria in tutte le società partecipate definendo requisiti di onorabilità e competenza. È necessario attivare protocolli con Anac per tutti i casi di ricorso ad affidamenti diretti motivati da criteri di urgenza, che sono eventi sentinella di possibili episodi di corruzione". Quindi la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale della Campania ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Da anni, inascoltati, chiediamo che la Regione definisca regole di buonsenso e di assoluta trasparenza e che eserciti un controllo meticoloso su una società sulla quale dovrebbe esserci attenzione massima, perché dal suo operato dipende la vita e la salute dei nostri cittadini". (Ren)