Napoli: il prefetto Valentini in visita la Masseria Ferraioli

- Nel pomeriggio di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha visitato la Masseria Ferraioli, immobile confiscato al clan camorristico Magliulo, in Afragola, accolto dal direttore, Giovanni Russo. Nell’occasione il prefetto ha visionato il sistema di videosorveglianza, recentemente installato, collegato con la locale stazione dell’Arma dei carabinieri, realizzato in loco con fondi comunali. Il sistema comprende 5 telecamere, di cui una in grado di identificare ed estrapolare il numero di targa delle vetture in transito, sfruttando tecnologie avanzate. L’impiantistica consente il controllo dell’area esterna alla struttura, incrementando la sicurezza del contesto. (segue) (Ren)