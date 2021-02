Napoli: il prefetto Valentini in visita la Masseria Ferraioli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto, come si legge in una nota, ha poi visitato il giardino didattico presso la Masseria nato con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini nel processo di riutilizzo sociale del bene attraverso un laboratorio sperimentale che vedrà coinvolti gli affidatari degli orti urbani ed i cittadini che alla fine del percorso ne diverranno custodi. Il prefetto ha altresì preso visione dei disegni svolti durante le attività laboratoriali dai piccoli visitatori del complesso nonché dei rendering relativi ai lavori che verranno avviati a breve, come assicurato dai neo-componenti della struttura commissariale prefettizia, Anna Nigro, Dario Annunziata e Maria Grazia Cerciello. (Ren)