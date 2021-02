Sanità: Molise, M5s chiede convocazione di commissari e direttore Asrem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del gruppo del Movimento cinque stelle nell'Assemblea regionale molisana affermano: "Il momento drammatico dal punto di vista sanitario, e la confusione totale evidenziata nell'attuale gestione della pandemia in Molise, impongono chiarezza e assunzione di responsabilità, da parte di tutti. Ma soprattutto - continuano in una nota - impongono soluzioni immediate e non polemiche offensive per una regione in ginocchio. Abbiamo presentato un ordine del giorno con il quale chiediamo la convocazione urgente in Consiglio regionale del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario, Angelo Giustini, il sub commissario Ida Grossi e il direttore generale Asrem (Azienda sanitaria regionale del Molise), Oreste Florenzano, chiamati a fare luce sulle tante, troppe zone d'ombra che riguardano l'attuale organizzazione sanitaria". (segue) (Gru)