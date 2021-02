Sardegna: Confartigianato promuove “class action” contro il “cartello dei Tir”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese di trasporto merci della Sardegna hanno tempo fino a metà maggio per chiedere i danni alle compagnie costruttrici di Tir, colpite due anni fa dalla Commissione europea, per aver danneggiato gli acquirenti dei mezzi con un "cartello" che, tra il gennaio 1997 e lo stesso periodo del 2011, gonfiò i prezzi degli autocarri per almeno il 15 per cento del loro costo. L'azione risarcitoria promossa da Confartigianato Imprese, che nell'isola potrebbe arrivare a parecchi milioni di euro, fa parte della sanzione complessiva di 3,8 miliardi di euro dell'Ue verso Volvo/Renault, Man, Daimler/Mercedes, Iveco, Daf e Scania. Tra le migliaia di imprese interessate, oltre a quelle con mezzi conto terzi, anche quelle edili, metalmeccaniche, del legno proprietarie di camion ad uso proprio superiori alle sei tonnellate. “In Sardegna le imprese interessate sono qualche migliaio, con altrettanti automezzi, e possono partecipare all'azione giudiziaria presentando le domande entro metà maggio”, ha commentato Giovanni Mellino, presidente di Confartigianato Trasporti Sardegna, ricordando che l’azione di Confartigianato nell’isola ha già coinvolto centinaia di imprese per circa un migliaio di Tir. (segue) (Rsc)