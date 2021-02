Terra dei fuochi: operazione interforze nel quartiere Scampia di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri è stata effettuata nel comprensorio di Scampia, a Napoli, una operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. L’attività si inquadra nelle azioni “di secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dell’Esercito e dei corpi di Polizia municipale o metropolitana) che si aggiungono ai settimanali action day, secondo la programmazione definita dall’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della cabina di regia “Terra dei fuochi”, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta. Il 23 Febbraio sono entrati in azione due equipaggi per un totale di sei unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio. Nell’ambito di tale operazione è stata altresì controllata un’attività imprenditoriale e commerciale, ed è stato identificato un soggetto poi denunciato perché ritenuto reo di illeciti ambientali. Un veicolo è stato controllato, un veicolo sequestrato, circa 20.000 mq di aree sequestrate, circa 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati. (Ren)