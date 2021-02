Sardegna: Confartigianato promuove “class action” contro il “cartello dei Tir” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altrettante possono entrare in questa grande vertenza, portata avanti per difendere la serietà di tutte quelle piccole realtà aziendali spremute dai cartelli dei grandi costruttori, pronti a far profitti a loro spese le imprese", ha continuato, ricordando che l’azione è stata avviata contro i costruttori che hanno fatto cartello dal 1997 al 2011, aumentando i prezzi dei camion del 15 per cento. “Basti pensare che i Tir di grandi dimensioni hanno un costo che oscilla tra 80 e 120 mila euro, ed è possibile avere un risarcimento stimato in tra gli ottomila e i diecimila euro a mezzo, considerando anche l'incidenza degli interessi applicati nel periodo", ha spiegato. Il settore dell'autotrasporto sardo conta circa 2.500 imprese, circa 1.600 artigiane che, secondo recenti rilevazioni, hanno veicolato oltre 14 milioni di tonnellate di merci. Recenti dati parlano di oltre 28 milioni di rinfuse liquide e di oltre 4 milioni di rinfuse solide trasportate dalle navi e veicolate dai mezzi. (Rsc)