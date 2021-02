Sardegna: settimana di lavoro per commissioni permanenti Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderanno questo pomeriggio i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. Nel pomeriggio, alle 16, si riunirà la quarta commissione "Governo del territorio", guidata da Giuseppe Talanas (Forza Italia), per l'esame della proposta di legge n.38 "Protezione e valorizzazione della fascia costiera e dei litorali della Regione Sardegna tramite posizionamento di ostacoli dissuasivi artificiali". Per mercoledì 24 febbraio, alle 10.30, è convocata la seconda commissione "Lavoro e cultura" presieduta da Alfonso Marras (Misto). In programma le audizioni dei sindacati sullo stato di attuazione delle legge regionale n.22/2020 "per il sostegno al sistema economico della Sardegna a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Successivamente saranno sentiti l'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda, e il commissario dell'Ats Massimo Temussi sulle problematiche dei lavoratori in utilizzo. I lavori della Commissione proseguiranno nel pomeriggio, alle 15.30, con l'audizione dei rappresentanti di Legacoop, Confcooperative, Agci, Unicoop e Unci sul disegno di legge n.103 per il riordino del sistema cooperativistico. Giovedì 24 febbraio, alle 10.30, si riunirà invece la quinta commissione "Attività produttive" guidata da Piero Maieli (Psd'Az). All'ordine del giorno l'esame di alcune proposte di legge in materia di turismo, ambiente e agricoltura.(Rsc)