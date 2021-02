Sardegna: Comandini (Pd), manca personale, no assistenza adeguata da centro neuropsichiatria infantile di Muravera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro di neuropsichiatria infantile di Muravera da oltre un anno non può garantire l'assistenza a chi, purtroppo, necessita di cure e attenzioni "speciali", in quanto mancano diverse figure professionali iniziando dallo stesso neuropsichiatra, ma è assente anche lo psicologo, il logopedista e i terapisti. Lo denuncia il consigliere regionale Piero Comandini (Partito democratico), primo firmatario di un'interrogazione in merito all'assessore regionale alla Sanità. "La carenza generale di una sanità territoriale ben organizzata sta di fatto riducendo la qualità e la quantità dell'assistenza nei territori periferici che da tempo stanno già pagando un prezzo molto alto in termini di depotenziamento dei servizi - ha spiegato l'esponente democratico -. Il Distretto sanitario del Sarrabus-Gerrei comprende 10 Comuni e garantisce l'assistenza con diverse strutture dislocate nel territorio, tra i quali il Centro di neuropsichiatria infantile di Muravera, che dovrebbe essere il punto di riferimento per tutti i comuni del distretto ma purtroppo già da diverso tempo il servizio non garantisce né quantità né tantomeno qualità, ma solo disagi ai cittadini, oltre alle lunghe liste d'attesa, i pazienti si ritrovano spesso costretti a rivolgersi alle strutture private, con un dispendio economico non alla portata di tutti, e di tempo ma soprattutto, dovendosi recare a Cagliari, si ritrovano a percorrere molti chilometri di curve in strade che spesso non garantiscono la sicurezza stradale". (segue) (Rsc)