Sardegna: Comandini (Pd), manca personale, no assistenza adeguata da centro neuropsichiatria infantile di Muravera (2)

- "Oggi più che mai, in tempo di pandemia, garantire l'assistenza socio sanitaria in zone dove gli spostamenti risultano difficili è ancora più importante - ha aggiunto Comandini - anche perché tutelare la salute dei cittadini è una delle attività fondamentali essendo un servizio pubblico al servizio della collettività, per cui deve avere una distribuzione omogenea e ben organizzata su tutto il territorio regionale, garantendo accessibilità a tutti e in qualsiasi momento". "Ferme restando - si legge ancora nell'interrogazione di Comandini - le esigenze organizzative necessarie alla riorganizzazione del centro e alla sostituzione degli specialisti, è fuor di dubbio che tale situazione non può costituire elemento limitante del diritto alla salute, il servizio sanitario tramite le altre strutture sanitarie, deve garantire, essendo un servizio pubblico, continuità e accessibilità e un servizio idoneo a tutelare la salute dei cittadini tutti, il mal funzionamento dei propri presidi sanitari da parte della Regione è indubbiamente una negazione del diritto fondamentale alla salute". (Rsc)