© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di vaccini non ce ne sono a sufficienza, ma non sono favorevole al mercato parallelo". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo a "Radio Immagina". "Invece dobbiamo attivarci per produrre i vaccini in Italia, non è semplice ma sarebbe una svolta", ha aggiunto. (Rin)