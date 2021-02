Abruzzo: Consiglio regionale, ok a progetto legge per valorizzazione birra agricola e artigianale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese, nel corso dei lavori di oggi ha anche approvato i progetti di legge: "Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art"; "Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale"; "Semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione leggi regionali approvate nel periodo 1983/1992". Il primo provvedimento, di iniziativa del consigliere Pietro Smargiassi (M5s) nasce dall'idea di implementare e spingere la crescita della Street art nei Comuni abruzzesi, con l'intento di "riqualificare" questi luoghi popolari che subiscono gli effetti del tempo e dell'incuria. La norma si propone di favorire la crescita della Street art anche attraverso la concessione di fondi, il cui importo verrà definito di anno in anno dai competenti uffici, volti a favorire la realizzazione di opere che siano anche in grado di essere attrattori per il turismo, soprattutto nei piccoli borghi d'Abruzzo che in questa estate post Covid hanno fatto registrare un incremento di visitatori. (segue) (Gru)