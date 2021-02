Sardegna: report Dia, rischio infiltrazioni mafiose nell'Isola causa crisi innescata da emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti riguardano soprattutto il traffico di stupefacenti. Il turismo, settore trainante dell'economia sarda, secondo la Dia, "invoglia le consorterie a ricercare forme di investimenti, soprattutto nel settore ricettivo e immobiliare che in alcune aree territoriali possono essere particolarmente significativi sul piano della redditività". Un capitolo a parte nel documento della Direzione investigativa antimafia è dedicato a " come organizzazioni criminali di origine campana si siano dedicate, talvolta con la complicità di amministratori pubblici, all'acquisizione del controllo di beni immobili nelle località turistiche del Cagliaritano e nell'area costiera del Sassarese". Particolarmente a rischio appare la città di Cagliari capoluogo dell'Isola, che "appare maggiormente esposto all'influenza delle consorterie tipiche (campane e calabresi), le quali non disdegnano, tramite i consociati, di avviare collaborazioni criminali con le bande locali, soprattutto nei settori degli stupefacenti e delle armi". (Rsc)