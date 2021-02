Sardegna: Psd'Az, gverno intervenga in Ue per riconoscere a Isola diritto ad esportare carne suina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello della peste suina è un tema delicato - ha detto poi il capogruppo della Lega Dario Giagoni - perché tocca da vicino centinaia di aziende sarde ed è sbagliato attaccare la Regione che ha fatto moltissimo. La Sardegna, ha proseguito, deve far valere questi risultati e con il nuovo governo si sono create condizioni diverse e migliori che bisogna cogliere, senza accontentarsi di 'palliativi' come l'esportazione di prodotti cotti stagionati per 180 giorni, che al mercato non interessano". Il consigliere sardista Stefano Schirru, da parte sua, ha ribadito "la centralità dell'azione del governo in ambito Ue, soprattutto perché - ha spiegato - ci sono programmi e finanziamenti comunitari destinati ai distretti agroalimentari che interessano molto la Sardegna per far crescere le produzioni di qualità e quindi anche il comparto della carne suina". (Rsc)