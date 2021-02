Campania: Commissione Bilancio incardina collegato stabilità 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione regionale Bilancio della Campania, presieduta da Francesco Picarone, ha incardinato, con la relazione dell’assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque, il disegno di Legge "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal Defr 2021-2023. Collegato alla stabilita regionale per il 2021”. “Il provvedimento – ha spiegato Picarone - tende all’efficientamento della spesa, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla riorganizzazione della macchina amministrativa regionale al fine di dare slancio all’economia regionale e fornire risposte in tempi certi ai cittadini e alle imprese". Picarone ha poi aggiunto: “La Commissione regionale lavorerà per arricchire il testo legislativo e renderlo ancora più incisivo nell’ottica di efficientare l’azione amministrativa e di realizzare i fondamentali obiettivi per la crescita economica della Campania”. (Ren)