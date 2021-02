Sardegna: Regione promuoverà strategia pubblico-privata per risorse nuova programmazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione coordinerà i maggiori operatori economici dell'isola per dare vita ad una strategia pubblico-privata che consenta di intercettare risorse all'interno della nuova programmazione europea. Lo ha reso noto l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, questa mattina durante l'incontro, nell'ambito delle attività di "Agenda Industria", sui fondi europei e sulle opportunità di investimento per la Sardegna, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle aziende Eurallumina, Fluorsid e Portovesme. "E' importante accogliere idee da parte del settore privato per poterle inserire nel progetto istituzionale, creando una strategia di sistema fondamentale per lo sviluppo industriale della Sardegna secondo le principali linee d'azione dell'Unione europea - ha spiegato Pili -. Un tema decisivo per il nostro futuro industriale è quello della transizione energetica e vogliamo condividere un percorso strategico che intercetti le opportunità finanziarie europee". L'esponente della Giunta regionale sarda ha, poi, proseguito: "I prossimi incontri (mercoledì 24 e venerdì 26 febbraio) con altri operatori industriali, suddivisi secondo il tipo di attività svolta, precederanno un tavolo conclusivo dove verrà fatta sintesi di tutte le idee che le aziende avranno trasmesso". (Rsc)