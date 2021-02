Napoli: prosegue l'iniziativa social "Dillo alla Lega" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno spettatore ha posto una domanda sulle chiusure per motivi sanitari, e del relativo impatto sull'economia: l'on. Cantalamessa, pur riconoscendo il sacrosanto diritto alla salute, ha ribadito come nei mesi scorsi sia mancata una programmazione delle chiusure e un adeguato utilizzo dei ristori alle categorie colpite: la presenza della Lega al governo ha come fine anche quello di intervenire con operazioni mirate in favore dell'economia, nel rispetto della tutela della salute pubblica. Sempre in tema covid, un altro spettatore ha proposto di rivedere le regole della mobilità tra piccoli comuni in fascia arancione: per l'on. Cantalamessa il compito della politica è quello di trovare percorsi sicuri per permettere ai cittadini di vivere la propria vita senza metterla a rischio. Di qui l'appello ai consulenti del Ministero della Salute a valutare scelte in grado di guardare non solo all'aspetto sanitario. L'emergenza sanitaria abbattutasi sulla vita dei giovani è stata affrontata da Cristiano De Stefano, che è intervenuto anche in qualità di studente universitario ventenne: pur appellandosi al rispetto delle regole, ha chiesto di non criminalizzare chi va a fare una semplice passeggiata con la fidanzata o con un amico. Rispondendo a una domanda di una spettatrice, De Stefano ha anche posto l'attenzione sulla chiusura delle palestre, che devono essere considerate sì come attività imprenditoriali ma anche come luoghi di aggregazione per ragazzi e ragazze. (segue) (Ren)