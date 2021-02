Abruzzo: Marsilio ancora in mirino opposizioni, fa solo propaganda per conto di Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Com'era prevedibile il presidente Marsilio torna a fare propaganda contro il governo per conto della Meloni, attaccando sulla spesa sanitaria e lamentando di non essere in grado di erogare servizi essenziali se non sarà garantita la flessibilità: spieghi, piuttosto perché i bilanci delle Asl abruzzesi hanno cumulato un deficit di oltre 90 milioni in soli due anni di amministrazione del centrodestra, riportando l'Abruzzo sulla via di un commissariamento da cui era uscito dopo una politica di lacrime e sangue grazie al lavoro del centrosinistra". Lo afferma in una nota il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci a commento delle dichiarazioni del presidente della Regione al termine dell'incontro con la ministra per gli Affari regionali e Autonomie, Mariastella Gelmini. "Quale migliore occasione per riaccendere la propaganda politica per conto dell'unico partito rimasto all'opposizione e cercare di scrollarsi di dosso la responsabilità dei conti sanitari nuovamente in rosso? - incalza Paolucci - Marsilio coglie la palla al balzo e tenta di scaricare sul governo le colpe della cattiva gestione della sanità regionale, che nonostante i 108 milioni avuti per governare l'emergenza, è del tutto fuori controllo e sta generando un baratro record a cui gli uffici regionali stanno dando una dimensione precisa proprio in questi giorni". (segue) (Gru)